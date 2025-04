Die Beziehung läuft nicht mehr und man will Schluss machen - aber wie?

Eine aktuelle Umfrage vom Digitalverband Bitkom zeigt, dass wir sehr unterschiedlich an die Sache rangehen. Im Januar wurden insgesamt gut 1.000 Leute ab 16 Jahren befragt. Die Mehrheit, nämlich zwei Drittel, haben angegeben, dass sie eine Beziehung im persönlichen Gespräch beenden. Etwa ein Fünftel trennte sich am Telefon. Etwa jeder und jede Achte in Deutschland hat aber laut der Umfrage auch schonmal digital Schluss gemacht, also über Messenger oder SMS. Und mehr als jeder und jede Zehnte sagte sogar, schon mindestens einmal den oder die Partnerin geghostet und so Schluss gemacht zu haben. Ghosting heißt, den Kontakt plötzlich ohne Vorwarnung komplett abzubrechen, auch online.

Die Umfrage zeigte auch, dass die Art, Schluss zu machen, vom Alter abhängt: Bei den 16-29-Jährigen hat etwa ein Drittel schon mal eine Beziehung digital beendet. Im Schnitt aller Altersgruppen war der Anteil nur gut halb so groß.