Amerikanische Forschende sagen nämlich, dass Amphibien wie Frösche enorm von den Stau-Dämmen der Biber in Nordwestamerika profitieren. Gegenden mit Biber-Dämmen waren fast drei Mal so reich an Amphibien-Arten wie Gegenden ohne Dämme. Besonders profitierten laut der Studie Arten, deren Nachwuchs sich nur langsam entwickelt - also längere Zeit im Wasser verbringen muss. Das Wasser verschwindet durch den Klimawandel oft allerdings früher im Jahr als sonst - außer in den künstlichen Teichen, die die Biber mit ihren Dämmen aufstauen. Fast nur dort fanden die Forschenden solche Spät-Entwickler wie die Froschart Rana aurora oder den Nordwestlichen Querzahnmolch.

Ähnlich wie in Europa wurde der Biber auch im Nordwesten Amerikas durch die Jagd fast ausgerottet. Dank Auswilderungsprogrammen erholen sich die Bestände aber langsam wieder.