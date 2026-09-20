In einer Klinik soll ab morgen (21.-27.9.2026) sieben Tage und sieben Nächte lang - rund um die Uhr - reanimiert werden - mit Hilfe von Trainingspuppen. Mitmachen können nicht nur Schüler und Schülerinnen ab der Klasse 7, sondern auch Erwachsene, die Lust haben, oder medizinisches Personal. Sie sollen besonderes nachts, früh morgens und spät abends mit der Herzmassage weiter machen, wenn keine Schulklassen da sind. Der Weltrekordversuch wird live im Internet gestreamt.

Neben NRW gibt es auch in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz seit dem neuen Schuljahr einen verpflichtenden Wiederbelebungsunterricht. Im Saarland gab es solche verpflichtenden Kurse schon vorher.