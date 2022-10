In den USA sterben Bienen jedes Jahr an einem hochansteckenden Erreger - der Amerikanischen Faulbrut.

Ganze Bienenvölker werden von dieser Infektionskrankheit dahingerafft. Dabei sorgt ein Bakterium dafür, dass die Larven in den Bienenwaben verfaulen. Das ist ein großes Problem für Imker und für die Landwirtschaft. Jetzt hat ein internationales Forschungsteam ein mögliches Mittel dagegen gefunden: Sie haben einen Impfstoff entwickelt, in dem Fragmente des toten Bakteriums der Bienenkönigin über die Nahrung gegeben werden - einmalig. Also so ähnlich wie eine Schluckimpfung bei Menschen.

Die Forschenden berichten, dass es geklappt hat, mehrere Bienenköniginnen zu immunisieren - und sie konnten offenbar diesen Immunstatus an ihren Nachwuchs weitergeben. Der Impfstoff soll nun nächstes Jahr in den USA auf den Markt kommen. Die Studie ist im Fachmagazin Frontiers in Veterinary Science erschienen.