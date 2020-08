Saugen und lecken

Bienen holen sich Nektar aus den Blüten - und zwar mit ihrer Zunge.

Doch wie sie das genau machen, dazu gibt es jetzt neue Erkenntnisse. Bisher war bekannt, dass Honigbienen ihre haarige Zunge blitzschnell in die Flüssigkeit tauchen und sie wieder in den Mund ziehen. Sie lecken den Nektar also. Doch Biologen einer Uni in Guangzhou in China haben jetzt beobachtet, dass Bienen Nektar auch saugen können. Das machen sie besonders dann, wenn er flüssiger ist. Ein Forscher verglich das Mundwerkzeug der Bienen mit einem Schweizer Taschenmesser, weil sie es multifunktional einsetzen könnten.

Für die Forschung ist das wichtig, da Insekten, die sich von Nektar ernähren, oft in Sauger und Lecker unterteilt werden. Die Bienen aber können offenbar beides.

Die Studie zum Trinkverhalten der Bienen ist in der Fachzeitschrift Biology Letters erschienen.