Die meisten von uns tanzen zuhause vorm Spiegel anders als abends im Club - es hat Einfluss auf uns, wenn andere Menschen zuschauen.

Das ist bei Bienen auch so. Allerdings wollen Bienen ihr Publikum nicht beeindrucken - sie vermitteln wichtige Infos. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Studien über den Bienentanz: Wenn Bienen nämlich eine gute Nahrungsquelle entdecken, dann fliegen sie zurück zum Stock und tanzen quasi die Reiseroute vor, indem sie mit dem Bienenhintern wackeln.

Forschende haben jetzt beobachtet, dass Dauer und Präzision des Tanzes davon abhängen, wieviele Bienen im Publikum sind. Sind ausreichend Arbeiterbienen im Publikum, dann tanzen die Bienen die Reiseroute schnell und präzise hintereinander, bis alle es verstanden haben und mitkommen. Ist das Publikum zu klein, wird der Tanz länger und unpräziser so als würde die Bienen während ihrer Performance gleichzeitig noch schauen, wo sie mehr Publikum herbekommen.

Die Forschenden vergleichen das mit Streetdancern, die ihr Bestes geben, wenn viele Menschen zuschauen, und bei einer kleinen Menge an Zuschauern ihren Tanzstil ändern, um mehr Menschen zum Stehenbleiben zu bringen.