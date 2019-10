Ein Mann aus Dortmund hatte jetzt eine kreative Idee, um mehr Leute dazu zu bringen, Wildblumen wachsen zu lassen - auch mitten in der Großstadt. Er hat in Dortmund im Ruhrgebiet einen umgebauten Kaugummi-Automaten aufgehängt. Der spuckt für 20 Cent Samenmischungen für Wild- und Honigbienen freundliche Pflanzen aus. Die können im kommenden Frühjahr ausgesät werden. Für 50 Cent gibt es Frühlingskrokus-Zwiebeln in einem Plastikdöschen. Die können sofort in die Erde.

Die Samen und Zwiebeln kommen vom Bildungsprojekt Bienenretter eines Frankfurter Vereins. Der bekommt auch das Geld. Der Erfinder des Bienenfutter-Automaten sagt, dass schon viele Passanten und Anwohner über die gelbe Kiste reden.