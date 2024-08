Bier brauen im Weltraum - das könnte zu vorteilhaften Ergebnissen führen.

Das sagt ein Forschungsteam der Uni Florida. Die Forschenden waren nicht unbedingt am Bierbrauen speziell interessiert, sondern daran, Hefe im Weltraum fermentiert. Denn dieser Prozess könnte für zukünftige Weltraummissionen interessant sein. Durch Fermentation können nicht nur Lebensmittel hergestellt werden - wie Brot und Joghurt - sondern auch Medikamente und Biotreibstoffe. Weil die Hefefermentation beim Bier schon besonders gut verstanden ist, haben die Forschenden sich darauf konzentriert.

Sie haben einige Proben unter normalen Bedingungen gären lassen und andere in einem Gerät, das Schwerelosigkeit simuliert. Darin entwickelten sich die Hefen besser als in den Vergleichsproben. Wohl, weil sich die Hefen nicht am Gefäßboden absetzen konnten. Außerdem enthielt das Bier weniger Ester. Insgesamt war das Bier am Ende laut den Forschenden hochwertiger. Der Konsum wäre allerdings im All schwierig, wegen der Kohlensäurebläschen. Die steigen nämlich nicht an die Oberfläche, sondern bleiben in der Flüssigkeit. Und beim Rülpsen käme auch Flüssigkeit mit raus.