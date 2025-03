Im Bett noch am Handy rumdaddeln ist keine gute Idee - das kann unseren Schlaf stören.

Wie sehr, hat eine Studie im Fachjournal Frontiers in Psychiatry jetzt in Zahlen gefasst: Eine Stunde Bildschirmzeit im Bett kann das Risiko für Schlaflosigkeit um fast 59 Prozent steigern. Außerdem schliefen die Betroffenen in der Nacht durchschnittlich 24 Minuten weniger. Dabei war egal, was sie am Bildschirm gemacht hatten - also ob etwa durch Social Media gescrollt, gespielt, gesurft oder eine Serie geguckt wurde.

Die Forschenden schließen daraus, dass das größte Problem der Bildschirme im Bett ist, dass wir damit unseren Schlaf hinauszögern: Wir verbringen also Zeit am Bildschirm, während der wir uns eigentlich schon ausruhen könnten.

Für die Studie hat das Team Daten von über 45.000 Studierenden aus Norwegen genutzt, die zwischen 18 und 28 Jahre alt waren.