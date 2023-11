Haie haben einzigartige Haut.

Im Labor wurde es zwar noch nie bestätigt, aber in freier Wildbahn wurde schon festgestellt, dass Wunden in Hai-Haut gut verheilen. Ein Forschungsteam aus Schweden, Norwegen und den USA hat sich die Haut von Haien genauer angeschaut. Im Gegensatz zu anderen Fischen haben Haie eine raue Haut, die sich wie Schmirgelpapier anfühlt. Außerdem haben sie keine dicke Schutzschicht aus Schleim auf der Haut, sondern nur eine dünne. Aber: Die ähnelt in der Zusammensetzung nicht dem Schleim von anderen Fischen, sondern dem Schleim, den auch Säugetiere im oder am Körper haben.

Die Forschenden schreiben, dass man mit Bestandteilen von Hai-Haut vielleicht auch menschliche Wunden besser heilen könnte. Bisher hilft bei menschlichen Wunden manchmal Kabeljau-Haut. Die Forschenden können sich das auch bei Hai-Haut vorstellen.