Pfeilgiftfrösche machen sich für Fressfeinde ungenießbar, indem sie hochgiftige Stoffe in ihrer Haut einlagern.

Es sind bestimmte Alkaloidverbindungen, die die winzigen Frösche nicht selbst bilden, sondern über die Nahrung aufnehmen. Anstatt die Giftstoffe abzubauen und so unschädlich zu machen, werden sie durch die Blutbahn bis in die Haut transportiert und dort abgegeben.

Ein Rätsel war lange, wie die Tiere es schaffen, sich dabei nicht selbst zu vergiften. Forschende beschreiben in einem Fachmagazin, dass ein Protein den Fröschen dabei hilft. Es bindet die Alkaloide sicher an sich. In Blutproben des Diablito-Pfeilfroschs fiel dem Forschungsteam auch auf, dass dieses Protein ähnlich funktioniert wie Proteine im menschlichen Blut, die Hormone transportieren.

Das Team hofft, damit einen Ansatzpunkt gefunden zu haben, um Proteine zu entwickeln, die beim Menschen Vergiftungen verhindern könnten.