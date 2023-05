Bayern baut Sesam und Erdnüsse an

Erdnüsse aus Oberbayern, Sesam aus Unterfranken?

Exotische Pflanzen aus subtropischen Ländern könnten schon bald auch in Bayern angebaut werden. An drei Teststandorten haben Landwirte damit angefangen, Sesam auszusäen. Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft sagt, dass in der ersten Phase auch Versuche mit Erdnuss, Augenbohne, Schwarzkümmel und Reis vorgesehen sind.

Schwarzkümmel, Reis und Augenbohne

Ausschlaggebend für das Projekt waren nach Angaben der Behörde klimatische Veränderungen und dass die biologische Vielfalt in der Landwirtschaft zurückgeht. Auch aktuelle Ernährungstrends spielen eine Rolle.

Ziel ist, dass jetzt Empfehlungen für den Anbau der Exoten erarbeitet werden. Auf dieser Grundlage könnten dann weitere Kulturarten, die es gerne wärmer haben, auf bayerischen Feldern eingeführt werden.