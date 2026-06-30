Ohne Insekten könnten viele größere Tiere nicht leben, viele Pflanzen würden nicht bestäubt und könnten sich nicht fortpflanzen - und klar, wir Menschen hätten damit auch ein massives Problem.

Allerdings: Viele Insektenarten sterben möglicherweise aus, bevor wir sie kennen und schützen können.

Bisher dachte die Wissenschaft, dass es auf der Erde ungefähr sechs Millionen Insektenarten gibt. Eine neue Studie im Fachmagazin PNAS zeigt jetzt aber, dass es dreimal so viele sein könnten.

Forschende schätzen da die Gesamtzahl auf 14 bis 20 Millionen Arten. Für ihre Hochrechnung haben sie unter anderem die Gene von mehr als einer Million tropischer Insekten in Costa Rica untersucht. Anschließend haben sie diese Zahlen statistisch auf die ganze Welt hochgerechnet.

Die Forschenden sagen: Weltweit sind gerade mal 1,2 Millionen Insektenarten offiziell beschrieben und benannt. Das bedeutet, dass der Großteil der Insektenwelt noch unentdeckt sein könnte.