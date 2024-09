Im Alter gewinnen manche Menschen ihre Gewohnheiten lieb.

Bei Geiern scheint das auch so zu sein. Sie hängen oft an wenigen Lieblingsorten ab und zwar mit ihren alten Kumpels.

Das haben Forschende herausgefunden, die in Israel das Verhalten von Gänsegeiern über jeweils bis zu 12 Jahre ihres Lebens hinweg aufgezeichnet haben. Dafür haben sie rund 140 Gänsegeier durchgehend via Satellit überwacht, mithilfe von GPS-Sendern.

Dabei stellte sich raus: In jungen Jahren übernachten die Vögel selten an einem Ort zwei Mal hintereinander. Am abenteuerlustigsten waren die Gänsegeier im Alter von fünf Jahren. Als sie älter wurden, blieben sie dann eher einem Schlafplatz treu.

Die Zahl der engen Kumpel änderte sich im Laufe der Jahre nicht. Je älter die Geier aber wurden, desto weniger hingen sie noch mit Vögel außerhalb ihrer Clique ab.

Die Studie dazu ist im Fachjournal PNAS erschienen. Laut den Forschenden ist sie besonders, weil das Verhalten von so vielen Vögeln über so einen langen Zeitraum hinweg dokumentiert wurde.