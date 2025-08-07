Und weil ihre Augen ähnlich aufgebaut sind wie die von uns Menschen, hofft ein Forschungsteam, dass wir das vielleicht irgendwann auch können.

Das Forschungsteam beschreibt im Fachjournal Nature Communications, wie genau die Regeneration bei den Schnecken läuft.

Neues Auge samt Netzhaut und Linse

Innerhalb von einem Monat können sie sich ein neues Auge wachsen lassen, inklusive Netzhaut und Linse. Die Forschenden sind auch den Genen, die dabei eine wichtige Rolle spielen, auf der Spur. Wenn es diese Gene auch bei Wirbeltieren wie dem Menschen gibt, wäre das ein möglicher Ansatzpunkt, um in Zukunft Augenverletzungen oder -krankheiten zu behandeln. Allerdings steht die Forschung noch ganz am Anfang.

Apfelschnecken haben oft ein gelbes Gehäuse. Sie stammen ursprünglich aus Südamerika, leben inzwischen aber auch anderswo in den Tropen. Und sie sind ein beliebtes Aquariums-Tier.