Bienen stellen wir uns meist gelb-braun oder gelb-schwarz gestreift vor.

Aber in der Natur gibt's unzählige Arten von Wildbienen, und einige davon glänzen schillernd und können ihre Farbe sogar wechseln.

Ein Experiment mit nordamerikanischen Schweißbienen hat gezeigt, dass die Farbe vom Wetter und von der Umgebung abhängt. Die Bienen sahen in trockener Luft eher bläulich aus, bei hoher Luftfeuchtigkeit glänzten sie aber gelblich-orange.

Das Forschungsteam der Queen Mary Uni London erklärt das in der Fachzeitschrift Biology Letters mit der Struktur der Insektenhaut. Für die Farbe sorgen nicht Pigmente, sondern winzige Kristalle, Lamellen oder Gitterschichten. Das Licht bricht dann immer anders und das sorgt dafür, dass die Insekten schillern. Auch bei Schmetterlingen und Käfern gibt es das. Eine Erklärung für den Farbwechsel ist, dass die Struktur bei Feuchtigkeit aufquillt und deshalb das Licht anders bricht.

Die Studie ist in der Fachzeitschrift Biology Letters erschienen.