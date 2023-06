Fliegen werden von der Farbe blau scheinbar magisch angezogen - deshalb sind Fliegenfallen oft auch blau.

Ein britisches Forschungsteam hat jetzt herausgefunden, woher diese Vorliebe kommt: Wenn Fliegen blau sehen, glauben sie offenbar, was zu essen zu sehen. Die Forschenden haben künstliche neuronale Netze entwickelt, die die visuelle Verarbeitung im Gehirn von verschiedenen Stechfliegen nachahmen. Damit konnten sie zeigen: Aus Sicht der Fliegen erscheinen blaue Fallen im Kontrast mit anderen Farben wie Tiere, also als Nahrungsquelle.

Das Team schreibt in den Proceedings of the Royal Society B, dass die Erkenntnis helfen könnte, Fliegenfallen noch besser zu machen und so Krankheiten zu bekämpfen, die durch Fliegen übertragen werden - etwa die Schlafkrankheit.