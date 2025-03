Wir Menschen sehen die Welt in Farbe - allerdings nur in bestimmten Farben. Farben aus dem ultravioletten Spektrum gehören nicht dazu. Dabei strahlen viele Tier- und Pflanzenarten diese Farben ab. In der Forschung wird das aber bis jetzt eher wenig beachtet.

Jetzt hat ein Team Schlangen auf ultraviolette Färbungen untersucht. Es hat mehr als hundert Arten aus den Amerikas mit Spezialkameras fotografiert. Im Fachmagazin Nature Communications schreibt das Team, dass viele Arten tatsächlich auch ultraviolett waren. Weitere Untersuchungen deuteten darauf hin, dass die Schlangen die UV-Färbung vor allem nutzen, um sich zu tarnen. Die Färbung hatten vor allem Baumschlangen. Die Pflanzen um sie herum, strahlen ebenfalls UV-Licht ab. Das macht die Schlangen dann für Fressfeinde, die UV-Licht wahrnehmen können, quasi unsichtbar. Hinweise, dass die UV-Färbung etwas mit dem Geschlecht oder der Fortpflanzung zu tun haben könnte, fanden die Forschenden nicht. Das Team sagt: Es ist wichtig, dass wir Menschen uns in der Forschung nicht nur von unsere eigenen Farbwahrnehmung leiten lassen - sonst bleiben viele Phänomene in der Natur unentdeckt.