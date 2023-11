Die Zimmerpflanze neigt ihre Blätter dem Licht entgegen - aber wie weiß sie ohne Augen, woher das Licht kommt?

Forschende aus der Schweiz und Deutschland beschreiben im Fachmagazin Science, wie ein Zufall sie auf die Spur gebracht hat. Sie fanden mutierte Schoten-Rauken (Arabidopsis thaliana): Diese Pflanzen hatten einen fast durchsichtigen Stengel und konnten sich nicht wie sonst in Richtung Sonne neigen.

Bei genauerem Vergleich zeigte sich, dass sich in den gesunden Stengeln Luft in winzigen Kanälen des Pflanzengewebes befand. Fällt Licht auf den Stengel, dann scheint die Pflanze die Brechung des Lichts in diesen luftgefüllten Kanälen lesen zu können. Dadurch weiß die Pflanze, woher das Licht kommt und richtet sich danach aus.