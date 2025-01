Nur wenige Spinnenarten sind gefährlich.

Eine, die wirklich giftig ist, ist die Sydney-Trichternetzspinne in Australien. Ihr Biss kann tödlich sein. Zum Glück gibt es seit Jahrzehnten ein Gegengift gegen die Art. Oder besser gesagt: Es sind eigentlich drei Arten. Das schreibt jetzt ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Uni Hamburg. Schon länger gab es Hinweise, dass einzelne Tiere ziemlich unterschiedlich aussehen. Das hat sich das Team genauer angeschaut und lebendige Trichternetzspinnen sowie tote aus dem Museum unter die Lupe genommen. An der Gestalt, aber auch an DNA-Tests konnten die Forschenden ablesen, dass es tatsächlich drei verschiedene Arten gibt. Sie unterscheiden jetzt eine "echte" Sydney-Trichternetzspinne aus dem Großraum Sydney, eine südliche Art und eine bisher unbekannte nördliche Art.

Ob eine Spinne eine eigene Art bildet, ist wichtig für die Entwicklung von Gegengiften. Die Gifte können sich von Art zu Art nämlich unterscheiden.