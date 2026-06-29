Ein bisschen feuchte Erde oder ein paar Tropfen Regenwasser - mehr gibt es für die Wüstenkrötenechse selten.

Einfach so trinken, wie viele andere Tiere, geht da nicht. Stattdessen leiten winzige Kanäle im Schuppenpanzer die Flüssigkeit bis zum Maul. Im Fachmagazin PNAS beschreibt jetzt ein Forschungsteam, wie genau das funktioniert. Das Team hat zwölf Wüstenkrötenechsen beim Trinken gefilmt und einen ungewöhnlichen Mechanismus entdeckt.

Die Tiere öffnen ihr Maul dabei sehr langsam, schließen es dann aber viel schneller. Diese ungleichmäßige Trinkbewegung haben die Forschenden in einem Modell nachgestellt. Dabei zeigte sich: Durch den Mechanismus fließt das Wasser besonders effizient und es wird verhindert, dass in den Schuppen-Kanälchen zu viel Restwasser hängen bleibt.

Das Team hat das Modell noch ausgebaut, sodass zusätzlich Giftstoffe aus dem Wasser gefiltert werden können. Damit könnte man eine Anlage bauen, um in trockenen Gegenden sauberes Trinkwasser zu gewinnen.