Der Leiter des Österreichischen Pollenwarndienstes der Medizinischen Uni Wien hat dem ORF gesagt, dass zurzeit in ganz Europa Menschen mit Allergien gegen Pollen von Hasel und Erle leiden. Durch den milden Winter sei die Belastung nicht langsam an die Nase herangetragen worden, sondern explosionsartig. In den nächsten Tagen startet dann die Birkenpollen-Saison. Der Allergie-Forscher geht davon aus, dass die Menge dieses Jahr über dem Durchschnitt liegen wird. Demnach muss die Birke wegen des Klimawandels ums Überleben kämpfen. Das tue sie, indem sie mehr Pollen produziere.

Werden abgestorbene Birken wegen der Erderwärmung in Zukunft zum Beispiel durch Olivenbäume ersetzt, kann das Menschen mit Allergien laut dem Forscher auch nicht freuen. Denn auch Olivenbäume sorgen demnach für allergische Reaktionen.