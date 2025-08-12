Wer zockt eigentlich wieviel und was?

Das hat der Digitalverband Bitkom mehr als 1.200 Leute ab 16 Jahren gefragt. Bei den Befragten sagten jeweils etwas mehr als 50 Prozent der Männer und auch der Frauen, dass sie zocken. Was die Spieldauer angeht, gibt es dann Unterschiede: Frauen zocken im Schnitt 20 Minuten länger pro Tag als Männer. Insgesamt verbringen die Befragten jeden Tag im Schnitt zwei Stunden mit Gaming.

Am höchsten ist der Gamer-Anteil unter den 16- bis 29-Jährigen. Da haben fast 90 Prozent der Befragten gesagt, dass sie PC- und Videospiele spielen.

Am beliebtesten sind laut der Befragung Casual Games - bei denen es einfache Regeln, eine intuitive Steuerung und schnelle Runden gibt. Und was die Geräte angeht: Da steht die Spielkonsole weiter auf Platz 1, dicht dahinter das Smartphone.