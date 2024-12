Auch an Weihnachten auf Empfang:

Nach einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom schaltet nur jeder oder jede Fünfte das Smartphone an Heiligabend stumm. Fast die Hälfte der Befragten legt das Gerät zumindest teilweise beiseite, zum Beispiel während des Essens.

Wichtig oder lästig?

Acht Prozent gaben an, dass es sogar ein striktes Handy-Verbot bei ihnen gibt. Die meisten wollen aber durch ihr Smartphone an Weihnachten mit Familie oder Freunden in Kontakt bleiben. Oder ganz praktisch: mit dem Gerät Fotos und Videos machen oder Musik abspielen.

Ein Bitkom-Experte empfiehlt, vorher über die Handy-Nutzung zu sprechen, damit es friedlich bleibt. Denn die Umfrage hat auch ergeben, dass sich 40 Prozent gestört fühlen, wenn das Smartphone zu viel im Einsatz ist. Vor allem ältere Menschen finden das lästig.