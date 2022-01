Bis jetzt war man davon ausgegangen, dass Hitze und UV-Strahlung den Asphalt altern lassen - genauer gesagt das verbindende Bitumen im Asphalt, das dann spröde und rissig wird.



Aber ein Forschungsteam der TU Wien hat per Zufall entdeckt, dass Asphalt auch altert, wenn er weder UV-Strahlung ausgesetzt ist noch Hitze. Bitumen-Proben in Glasbehältern alterten im Labor einfach so - bei Zimmertemperatur.

Große Überraschung für Forschenden

Bei genaueren Untersuchungen stellte sich heraus, dass das langwellige, eigentlich energie-ärmere sichtbare Licht dafür verantwortlich ist. Es greift die äußeren Schichten des Bitumen teilweise sogar stärker an als das kurzwellige energie-reiche UV-Licht. Für die Forschenden ist das eine große Überraschung. Sie meinen, dass diese Erkenntnis für die Wissenschaft vom Straßenbau wichtige Änderungen mit sich bringt.