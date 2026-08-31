Den Korallenriffen weltweit geht es nicht gut.

Fachleute warnen, dass die Riffe immer weniger Zeit haben, um sich zu erholen - nach einer Korallenbleiche. Das ist eine Stressreaktion von Steinkorallen, bei der sie ihre Algen verlieren und dadurch ihre typische Färbung einbüßen. Hauptgrund für Massenbleichen ist der Klimawandel. Im gebleichten Zustand ist eine Koralle extrem geschwächt, sie kann sich aber grundsätzlich regenerieren, wenn genug Zeit da ist. In einem neuen Bericht steht, dass die Erholungsphasen aber immer kürzer werden.

Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Jahr zwischen 1980 und 2009 sind die mit Steinkorallen bedeckten Flächen schon fast ein Zehntel kleiner. Korallenriffe sind besonders wichtig, weil sie Lebensraum bieten - laut Bericht für mindestens ein Viertel der im Meer lebenden Arten. Die Ökosysteme sind für Ernährung, Einkommen, Küstenschutz und Tourismus von großer Bedeutung.