Wenn eine Hummel auf Futtersuche geht, muss sie immer entscheiden: welche Blüten soll ich anfliegen, um den meisten und besten Nektar zu bekommen?

Um beim nächsten Mal Energie zu sparen, merken sich Hummeln die lohnendsten Blüten - aber wonach gehen sie dabei? Ein Team von der Uni Konstanz hat dazu Versuche mit Hummeln und künstlichen Blüten gemacht: Die waren im ersten Durchgang blau und sternförmig oder gelb und rund. Nur die blauen Blüten enthielten eine Zuckerlösung. Die Hummeln lernten also, dass die blauen, sternförmigen Blüten sich am meisten lohnen.

In der nächsten Runde wurden die Merkmale vertauscht, es gab also blaue, runde und gelbe, sternförmige Blüten. Dabei flogen die Hummeln eher die blauen Blüten an - sie orientieren sich bei ihrer Entscheidung laut den Forschenden also hauptsächlich an der Farbe. Im dritten Durchgang hatten alle Blüten eine sehr ähnliche Farbe, da wählten die Hummeln dann nach der Form - also sternförmig.

Die Forschenden vermuten in der Fachzeitschrift Science Advances, dass Hummeln Zeit sparen, wenn sie sich erstmal nur anhand der Farbe entscheiden. Die Form ist nur wenn nötig ein Kriterium.