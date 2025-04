Viele Ackerflächen sind laut einer neuen Studie mit Schwermetallen belastet und deshalb giftig.

Ein Forschungsteam unter Leitung der Tsinghua-Uni in Peking hat fast 800.000 Bodenproben-Daten aus aller Welt ausgewertet. Laut der neuen Berechnung sind wohl 14 bis 17 Prozent der Ackerflächen mit mindestens einem giftigem Metall belastet, und zwar in einer Dosis, die Gesundheits-Grenzwerte überschreitet. Am weitesten verbreitet ist Cadmium, aber es wurden auch Nickel, Chrom, Arsen und Kobalt festgestellt.