Allerdings bekommen nur die männlichen Nachkommen solche Unterstützung, die Affentöchter nicht. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, an der unter anderem das Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig beteiligt war. Bei Bonobos sind die ranghöchsten Tiere in einer Gruppe immer Weibchen, anders als bei Schimpansen. Im Kongo beobachteten die Forscher, wie gerade die ranghöchsten Mütter es schafften, Weibchen für ihre Söhne zu suchen und so auch mehr Enkel zu bekommen.