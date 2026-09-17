Borkenkäfer bohren sich in die Rinde von Bäumen, legen dort ihre Eier - und die Larven fressen dann Gänge unter der Rinde.

Vor allem der auf Fichten spezialisierte Buchdrucker hat in den letzten Jahren große Schäden angerichtet. Wie zerstörerisch Buchdrucker sind, hängt laut Forschenden vor allem von der Anzahl an Generationen ab, die sie innerhalb von einem Jahr bilden können. Da gibt es innerhalb der Art regionale Unterschiede: Manche Buchdrucker entwickeln nur einmal Nachkommen pro Jahr, andere zwei oder drei mal. Warum?

Ein internationales Forschungsteam unter anderem von der Uni Göttingen hat jetzt das Erbgut von Buchdruckern aus verschiedenen Regionen untersucht - und tatsächlich die Gene entschlüsselt, die verantwortlich sind. Und: In den nördlicheren Regionen von Europa gibt es vor allem Käferpopulationen, die nur eine Generation pro Saison bilden - in Mitteleuropa sind öfter auch die mit mehreren Generationen dabei. Schlecht für Fichten.

Mit Blick auf den Klimawandel sagen die Forschenden, dass die Mehr-Generationen-Buchdrucker einen Vorteil haben könnten. Das Team hofft, dass seine Entdeckung dabei hilft, neue Methoden zum Bekämpfen der Borkenkäfer zu entwickeln.





