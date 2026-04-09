Pflanzen kriegen Nährstoffe auch aus Staub

Pflanzen ziehen Nährstoffe nicht nur mit ihren Wurzeln aus dem Boden, sondern sie können sie auch direkt aus Staub aufnehmen, der sich auf ihren Blättern ablagert.

Das zeigen Feldexperimente in Israel. Dort haben Forschende Pflanzen simulierten Staubstürmen ausgesetzt. Dabei zeigte sich: Die leicht saure Oberfläche der Blätter verbessert die Löslichkeit von Mineralen im Staub. Dadurch können die Pflanzen die Minerale offenbar aufnehmen, und in Folge steigt der Gehalt von Nährstoffen wie Eisen, Nickel, Mangan und Phosphor in den Pflanzen deutlich an.

Globale Hochrechnungen ergeben: In Regionen mit nährstoffarmen Böden wie dem Amazonasbecken kann Staub aus der Luft als direkte Nährstoffquelle der Blätter sogar eine entscheidende Rolle für das Pflanzenwachstum spielen.

Die Studie dazu ist im Fachmagazin New Phytologist erschienen.