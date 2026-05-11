Pflanzen deutlich schneller züchten - das geht mit einer Art Schalter, den ein internationales Forschungsteam entdeckt hat.

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Plant Communications, dass der Schalter in den Eizellen von Pflanzen liegt. Und wenn er genutzt wird, dann entstehen besonders oft Haploide - das sind Pflanzen mit einem einfachen Satz an Erbgut. Die lassen sich schneller züchten.

Denn normalerweise hat eine Pflanze zwei Erbgut-Sätze - von Mutter und Vater - und daraus werden über mehrere Pflanzen-Generationen die besten Merkmale ausgesucht. Dadurch dauert es mehrere Jahre, bis eine neue Pflanzensorte fertig gezüchtet ist.

Diese Zeit kann gespart werden bei Pflanzen mit einem einfachen Satz an Erbgut. Entsprechende Tests mit der Ackerschmalwand, einer häufig genutzten Modellpflanze, waren erfolgreich: Die Forschenden schreiben, dass der Züchtungsprozess so verkürzt werden kann - von mehreren Jahren auf nur eine Saison.