Seit dem Frühjahr sind in Botsuana massenhaft Elefanten gestorben - und niemand wusste, warum.

Jetzt melden die Behörden des südafrikanischen Landes, dass sie wahrscheinlich die Ursache gefunden haben - und zwar Cyanobakterien. Das hätten Blutproben verendeter Tiere gezeigt und auch Erd- und Wasserproben.

Cyanobakterien kommen in Süßwasser und Feuchtböden vor, aber auch auf Baumrinde und Gesteinsoberflächen. Manche Arten können potenziell tödliche Giftstoffe bilden. Das kann zum Beispiel Folgen haben, wenn Tiere aus verseuchten Gewässern trinken. In den vergangenen Monaten sind rund 330 tote Elefanten im Botsuana gefunden worden - und zwar im Okavango-Delta, oft in der Nähe von Wasserlöchern.

Unklar ist aber noch, warum offenbar keine andere Spezies von dem Massensterben betroffen ist. - Auch im Nachbarland Simbabwe wurden vor kurzem verendete Elefanten gefunden, mindestens 22 Tiere. Dort ist die Todesursache noch nicht geklärt.