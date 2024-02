In Brandenburg sollen Drohnen bei der Aufforstung helfen.

Dort hatte es vorletzten Sommer mehrere schwere Waldbrände gegeben, unter anderem in Beelitz südlich von Potsdam. Dort sollen neue Bäume wachsen, deshalb werden heute mit Hilfe einer Drohne Samen aus der Luft abgeworfen. Brandenburg will ausprobieren, wie gut das klappt und testet die Drohnen-Aussaat auf einer Waldfläche, die etwa so groß ist wie fünf Fußballplätze.

In dem Gebiet liegen alte Kampfmittel und deshalb ist es nicht möglich, Bäume einfach so anzupflanzen. Ein Berliner Start-up hat Samen von Sandbirken, Ebereschen, Douglasien und Küstentannen in spezielle Pellets gesteckt. In den Behälter der Flugdrohne passen zwölf Kilo davon.

Ob die Saat sich wirklich zu Bäumen entwickelt, hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem vom Wetter und von Rehen, die die jungen Triebe fressen können.