Die heiße Backform oder die Herdplatte: Kleine Verbrennungen passieren im Alltag schnell mal, und sie tun ganz schön weh. Immerhin verheilen solche kleinen Brandwunden bei uns Menschen auch relativ fix - zumindest im Vergleich zu anderen Säugetieren.

Das könnte laut einer neuen Studie daran liegen, dass wir Menschen ein so hohes Risiko für kleine Verbrennungen haben wie kein anderes Säugetier. Denn schon seit Urzeiten kochen und heizen wir mit Feuer.

Ein Forschungsteam unter Leitung des Imperial College London hat herausgefunden: Gene, die mit der schnellen Heilung von Brandwunden zusammenhängen, haben sich im Lauf der Evolution bei Menschen stärker durchgesetzt als bei Menschenaffen. Diese Gene sorgen dafür, dass sich kleine und mittlere Brandwunden besonders schnell schließen, aber auch schneller entzünden. Durch Entzündungen bekämpft das Immunsystem Infektionen.

Auch der Schmerz bei Brandwunden scheint bei Menschen stärker als bei Primaten, damit wir die heiße Backform schnell wieder loslassen.