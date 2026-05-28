In Brasilien arbeiten viele Leute bisher 44 Stunden pro Woche – also fünf normale Arbeitstage plus noch ein halber am sechsten Tag. Das könnte sich jetzt ändern.

Das Parlament hat einer Reform zugestimmt, die eine 40-Stunden-Woche mit nur fünf Arbeitstagen bringen soll – bei gleichem Lohn. Außerdem sollen die Menschen künftig zwei freie Tage am Stück haben, am besten Samstag und Sonntag.

Davon könnten rund 37 Millionen Beschäftigte profitieren. Gewerkschaften finden die Pläne gut, Unternehmen sehen sie kritisch und befürchten Nachteile bei Neueinstellungen. Jetzt muss noch der Senat zustimmen.

