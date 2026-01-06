Der Schlüssel für ein langes Leben liegt vielleicht in Brasilien.

Schon länger loben Forschende den großen Genpool dort für die Wissenschaft. Denn durch die Geschichte des Landes ist viel zusammengekommen. Da ist zum einen die indigene Bevölkerung, zum anderen kolonisierten Menschen aus Portugal das Land. Menschen aus Afrika wurden als Sklaven dorthin verschleppt. Dazu kommen mehrere Einwanderungswellen, unter anderem aus Asien.

Aus dieser Vielfalt hoffen Forschende der Universität São Paulo jetzt auch auf Hinweise, was Menschen besonders alt werden lässt. Sie beobachten 160 Hundertjährige, darunter 20 im Alter von 110 und mehr.

Zu den Erkenntnissen gehört, dass bei manchen alten Menschen bestimmte Stoffwechselprozesse noch wie bei jungen Menschen funktionieren. Einige sind 110 geworden, obwohl sie ein Leben lang keine gute medizinische Versorgung hatten. Und auch bei den brasilianischen Hundertjährigen fanden sich seltene Genvarianten.