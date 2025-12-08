In Brasilien haben Diebe mehrere Kunstwerke aus einer Bibliothek in São Paulo geklaut.

Nach Angaben der Polizei haben die Täter eine Wachfrau und ein Besucherpaar überwältigt und sind dann mit acht Bildern des französischen Künstlers Henri Matisse geflohen. Außerdem nahmen sie fünf Werke eines brasilianischen Künstlers mit.

Die beiden Diebe sollen die Bilder aus einer Glasvitrine genommen und in einen Sack gesteckt haben, bevor sie durch den Haupteingang verschwanden. Die Überwachungskameras haben alles aufgezeichnet – die Täter sind identifiziert, die Fahndung läuft.

Die Kunstwerke waren Teil einer Ausstellung zum Thema Buchkunst. Laut einer lokalen Zeitung sollen unter den gestohlenen Stücken auch Matisse-Collagen sein. Fachleute sprechen von einem unschätzbaren kulturellen und künstlerischen Wert.