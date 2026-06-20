Menschen in vielen Teilen Brasiliens sind mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen worden - durch einen verwirrenden Alarm auf ihrem Handy.

Der Alarm wird normalerweise bei Gefahr ausgelöst - etwa bei Unwetter. Diesmal stand in der Nachricht allerdings das Wort: "Misanthropie", was Menschenhass bedeutet.

Die brasilianische Katastrophenschutzbehörde erklärte jetzt, dass dahinter wohl eine Hacker-Gruppe steckt. Jemand sei in das System des nationalen Katastrophen- und Zivilschutz eingedrungen und haben die Warnung verschickt.

Der Fall werde untersucht. Das Warn-System soll der Behörden zufolge jetzt besser vor Cyberangriffen geschützt werden.