Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva hat kein Handy.

Selfie-Videos und soziale Netzwerke sind ihm eher lästig. Jetzt hat er sich doch dazu überreden lassen – wenige Wochen vor der Stichwahl. In einem Video auf TikTok und Instagram ruft der 80-Jährige seine Anhänger dazu auf, auf die Straße zu gehen und mit den Menschen zu sprechen. Sein Wahlkampfteam will stärker auf soziale Netzwerke setzen, nachdem Lula die erste Runde der Wahl verloren hat.

Sein Gegner ist Flávio Bolsonaro, der Sohn des früheren rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro. Er nutzt soziale Netzwerke schon seit Monaten für kurze Videos und erreicht damit viele Menschen.

Lula sagt, seine Frau habe ihn immer wieder zu einem Selfie gedrängt. Er selbst benutze kein Handy, weil er seine Hände lieber für andere Dinge brauche.

Bei der ersten Wahlrunde kam Bolsonaro auf 47 Prozent der Stimmen, Lula auf 45 Prozent. Jetzt versucht Lula, vor der Stichwahl Ende Oktober vor allem bei jüngeren Wählern wieder Boden gutzumachen.