Im Süden von Brasilien hat es Anfang des Jahres Rekordregenmengen gegeben - es gab Überschwemmungen und viele Tote.

Die Wassermassen haben dort aber auch offenbar eines der ältesten Dinosaurier-Skelette freigelegt, berichtet die US-Nachrichtenagentur AP. Brasilianische Forschende haben im Bundestaat Rio Grande do Sul ein Skelett ausgegraben, von dem sie glauben, dass es mehr als 230 Millionen Jahre alt ist.

Dino-Art lebte in der Trias

Die Forschenden gehen davon aus, dass sie einen sehr frühen Echsenbeckensaurier gefunden haben. Die Art gehört zu den ältesten bis heute gefundenen Dinosauriern. Sie lebte in der Trias, also in einer Zeit, als alle Kontinente noch eine einzige Landmasse auf der Erde gebildet haben. Der Saurier soll etwa zweieinhalb Meter lang gewesen sein. Die Überreste sollen jetzt weiter intensiv untersucht werden.

Forschende rechnen mit mehr Fossilien-Funden

Die brasilianischen Forschenden sagen, dass die Fossilienfunde in den letzten Jahren zunehmen. Und zwar, weil es durch den Klimawandel immer häufiger solche Extremwetter-Ereignisse gibt, wie die starken Regenfälle Anfang des Jahres in Brasilien.