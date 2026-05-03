Im brasilianischen Rio de Janeiro hat es ein riesiges kostenloses Konzert gegeben.

Laut dem Bürgermeister sind zwei Millionen Menschen an die Copacabana gekommen, um Sängerin Shakira zuzuhören. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. Seit zwei Jahren gibt es diese kostenlosen Riesen-Konzerte in Rio. In den letzten Jahren waren Madonna und Lady Gaga da. Die Stadt gibt immer eine Millionensumme aus, um Weltstars auf die Bühne zu bringen und sich als Party-Hauptstadt zu inszenieren. Das kurbelt aber auch die Tourismusbranche an.

Schon Stunden vor Konzertbeginn kamen Menschen zum Strand an der Copacabana, um sich die besten Plätze zu sichern. Straßenhändler verkauften Getränken - aber auch Deo und Klopapier oder sogar Sandsäcke, auf die sich Menschen draufstellen konnten, um mehr von der Bühne zu sehen.