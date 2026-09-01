Das "Broken-Heart-Syndrom" ist eine Herzkrankheit, die vor allem Frauen nach den Wechseljahren betrifft.

Sie wird oft durch emotionalen oder körperlichen Stress ausgelöst und ist nur schwer von einem Herzinfarkt zu unterscheiden. Die Betroffenen bekommen z.B. plötzlich Brustschmerzen und andere Symptome, die einem Herzinfarkt fast komplett gleichen. Zum Unterscheiden muss dann erstmal eine Herzkatheteruntersuchung, also eine Mini-OP, gemacht werden. Jetzt hat eine Forschungsgruppe unter anderem von den Unis Zürich und Greifswald aber ein Diagnose-Punktesystem entwickelt, der das Broken-Heart-Syndrom schon vor so einer Untersuchung erkennen kann!

Der Score berücksichtigt das Geschlecht und auch einige Biomarker im Blut, die unterschiedliche Vorgänge im Herz-Kreislauf-System abbilden. Mithilfe von KI haben die Forschenden rausgefunden, in welcher Kombi die Biomarker auf welche der beiden Krankheiten hindeuten - bei Frauen und auch bei Männern. Im Test mit knapp 1.800 Patientinnen und Patienten lag der Score bei fast 90 Prozent der untersuchten Personen am Ende richtig. Das Team sagt, dass das neue Instrument zum Beispiel die Diagnose in der Notfallmedizin einfacher machen könnte.