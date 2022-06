...nur bei manchen sieht das so aus: Absprung, Drehung in der Luft und platsch: unsanfte Landung auf dem Rücken. Das betrifft einige Mini-Frosch-Arten der Gattung Brachycephalus aus Brasilien. Ein Forschungsteam der Uni Southern Illinois in den USA hat untersucht, warum die Mini-Frösche sich so schwer tun beim Hüpfen.

Herauskam: Von rund 150 untersuchten Frosch- und Krötenarten hatten die Mini-Frösche die kleinsten Bogengänge im Innenohr - die sind wichtig für den Gleichgewichtssinn und dafür, die Haltung während der Landung zu kontrollieren.

Weil das bei den betroffenen Mini-Froscharten nicht klappt, sind sie theoretisch leichte Beute für Fress-Feinde. Wahrscheinlich haben sie aber andere Strategien, um sich zu verteidigen - zum Beispiel können sich einige Arten tarnen, tragen Warnfarben oder sind giftig.