Cold-Brew-Kaffee ist in.

Fans schwören auf die speziellen Aromen, die bei dieser Brühmethode entstehen - dafür braucht es aber Geduld, denn das Ziehen des Kaffees kann viele Stunden dauern. So viel Geduld hatten zwei Chemikerinnen der Uni Duisburg-Essen offenbar nicht - sie haben eine Methode entwickelt, bei der Cold-Brew-Kaffee innerhalb von drei Minuten fertig ist. Allerdings braucht es dafür einen speziellen Laser. Die Chemikerinnen haben ihre Methode schon in einem Fachjournal veröffentlicht und wollen jetzt ein Start-Up gründen. Sie können sich vorstellen, das nötige Lasersystem für Veranstaltungen zu vermieten oder für Kaffeehäuser zu lizensieren. Außerdem arbeiten sie an Rezepturen für weitere kalte Getränke - und hoffen auf Interesse aus der Getränkeindustrie.

Der Einsatz des Cold-Brew-Lasers ist auch in einer Insta-Story der Uni zu sehen.