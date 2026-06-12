Auch in Belgiens Hauptstadt Brüssel kann man sich bald keine E-Scooter mehr leihen.

Die Regionalverwaltung lässt die Lizenzen der Verleiher zum Ende des Jahres auslaufen. Als Hauptgrund werden die vielen Unfälle genannt. Dabei wurden in Brüssel letztes Jahr fast 670 Menschen verletzt - ein Viertel mehr als 2024.

Die Behörden sagen auch, dass es immer mehr Ärger gab, weil Scooter falsch abgestellt wurden. Und die Roller werden wohl oft auch von Drogendealern genutzt, um schnell wegzukommen.

Brüssel macht es damit wie zum Beispiel Paris, Prag und Madrid: Auch da sind E-Scooter zum Leihen verboten. In Griechenland plant die Regierung ein Scooter-Verbot für Minderjährige. Sie kritisiert, dass viele Jugendliche zu schnell und zu riskant damit fahren.