Pipi, das im Dunkeln leuchtet: Das nutzen US-amerikanische Weißwedelhirsch-Männchen kurz vor der Brunftzeit.

Damit machen sie ihre Hinweise an die Konkurrenz besser sichtbar - zum Beispiel im Morgengrauen oder in der Abenddämmerung. Das haben Forschende von der Uni Georgia festgestellt. In einem Fachmagazin schreiben sie, dass die Hirsche in erster Linie mit ihrem Geweih Baumrinde abkratzen und Spuren auf dem Waldboden hinterlassen. Dann pinkeln sie darauf - und das macht ihre Zeichen für andere Männchen noch besser sichtbar. Denn dadurch leuchten diese Stellen ultraviolett - und das können andere Hirsche sehen, im Gegensatz zu Menschen. Die Versuche zeigten, dass diese Zeichen kurz vor der Brunftzeit stärker leuchteten als sonst. Die Forschenden sprechen von einer geheimen visuellen Sprache der Weißwedelhirsche.