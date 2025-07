Jedes Jahr erkranken 75.000 Frauen in Deutschland an Brustkrebs. Und immer noch sterben jedes Jahr mehr als 18.000 daran.

Die gute Nachricht ist: Früherkennung rettet Leben. Das bestätigt eine Studie im Journal of the National Cancer Institute. Die hat die Wirksamkeit von 20 Jahren Mammogaphiescreening in Deutschland untersucht.

Mehr Vor- als Nachteile

Klares Ergebnis: Die Röntgen-Untersuchung der Brust hat mehr Vor- als Nachteile. Sie macht kleine Tumore sichtbar, bevor man sie ertasten kann. Und das erhöht Heilungs- und Überlebenschancen. Konkret senkt es die Sterblichkeit laut der Studie um 20 Prozent.

Altersgrenze soll gesenkt werden

Das kostenlose Brustkrebs-Screening gibt es bis jetzt für Frauen ab 50. Das Bundesamt für Strahlenschutz, das Studie koordiniert hat, empfiehlt, die Altersgrenze auf 45 zu senken.

Zwar erkranken in diesem Alter deutlich weniger Frauen an Brustkrebs, aber auch hier könnte die Früherkennung die Sterblichkeit um 20 Prozent reduzieren.