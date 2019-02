Das Ganze ist allerdings schon etwas her. In Rumänien haben Wissenschaftler die bisher älteste artübergreifende Brutgemeinschaft entdeckt. Die Fundstelle ist 70 Millionen Jahre alt und liegt in Transsylvanien. Forscher aus China untersuchten die Fossilien und fanden heraus, dass an der Stelle der Urvogel Enantiornithes gebrütet hat - aber nicht nur. Insgesamt identifizierten die Wissenschaftler vier unterschiedliche Typen von Eierschalen. Sie entdeckten auch Überreste einer anderen Vogelgruppe. Und die von Gecko-ähnlichen Echsen und kleinen Vorgängern der heutigen Krokodile.

Die Forscher gehen davon aus, dass die Urvögel den kleineren Reptilien Sicherheit boten. Die Reptilien profitierten demnach vom Schutz der Vogeleltern, die ihre Nester aufmerksam bewachten. Die Vögel scheinen die Eidechsen und Krokodile nicht als Bedrohung für ihre Eier und Jungtiere gesehen zu haben. Nach Ansicht der Wissenschaftler liegt das daran, dass die Reptilien sehr viel kleiner waren als sie selbst. Tier-WGs gibt es übrigens auch heute noch - zum Beispiel in Argentinien zwischen Echsen und Kaimanen.