Am Anfang der Kreidezeit gab es zwischen Afrika und Eurasia noch eine Landmasse: Greater Adria.

Dieser Kontinent ist allerdings versunken. Reste liegen unter Südeuropa verborgen. Geologen von der TU Bergakademie Freiberg sagen jetzt: Ein Stück dieses versunkenen Kontinents ist vor 40 Millionen Jahren wieder aufgetaucht. Es bildet Teile des Rhodopen-Gebirges im Süden Bulgariens.

Lange dachte man, dieses Gebirge ist - wie auch die Alpen - durch Auffaltung entstanden. Also: Kontinentalplatten kollidieren und schieben Sediment nach oben.

Aber die Forscher schreiben jetzt in ihrer Studie: Ihre Untersuchungen stützen eine andere These. Sie sagen: Große Teile des Rhodopen-Gesteins lagen mal etwa 100 Kilometer tief im Erdmantel. Sie sind durch komplexe Prozesse nach oben gestiegen und haben dann in Bulgarien die Erdkruste durchbrochen.